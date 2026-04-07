Шуга из BTS признался, что годами обманывал фанатов

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Шуга впервые раскрыл настоящую историю своего сценического псевдонима. Оказалось, что даже коллеги по группе не знали правду до недавнего времени.

© Соцсети Шуги из BTS

В новом выпуске интернет-шоу Wired артист, настоящее имя которого Мин Юнги, прочитал один из популярных поисковых запросов: «Значение имени Suga». «Наконец-то я могу это объяснить», — заявил он.

Раньше музыкант говорил, что выбрал псевдоним в честь баскетбольной позиции «атакующий защитник» (на английском — shooting guard). Однако это была лишь выдумка, потому что правду было «слишком утомительно объяснять». На самом деле имя позаимствовано у мастера смешанных боевых искусств Шона О’Мэлли, чей никнейм — Suga (без буквы R). В свою очередь, прозвище О’Мэлли отсылает к другому спортсмену. «Есть легендарный боксёр по имени Шугар Рэй Леонард. И поэтому людей, обладающих техникой нанесения ударов, специалистов, называют Шуга», — объяснил Мин Юнги.

Основатель лейбла HYBE Бан Ши Хёк, большой поклонник бокса, несколько лет назад посоветовал Шуге: «Раз ты техничен в своём рэпе, ты должен быть Suga». «Слышу об этом впервые», — признался участник j-hope, а остальные члены группы в изумлении закивали.

Это откровение прозвучало на фоне возвращения BTS. В марте коллектив выпустил первый за шесть лет полноформатный альбом Arirang, который вторую неделю удерживает первую строчку Billboard 200.

