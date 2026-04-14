Россияне выбрали лучшую рок-группу
Первое место в рейтинге российских рок-коллективов досталось группе «Король и Шут». Данными делится сервис «КИОН Музыка».
В десятку также вошли Nautilus Pompilius, «Агата Кристи», «Город 312», «Чиж & Co», Uma2rman, «Ария», «АукцЫон» и «Пикник», пишет издание «Газета.ру».
Чаще всего в жанре рок россияне слушают следующие песни:
- «Nautilus Pompilius» — «Крылья», «Скованные одной цепью»
- «АукцЫон» — «Дорога»
- «Пикник» — «У шамана три руки»
- «Маша и Медведи» — «Земля»
- «Ария» — «Потерянный рай»
- «Король и Шут» — «Лесник»
- «Агата Кристи» — «Как на войне»
- «Вячеслав Бутусов» — «Девушка по городу»
- «Ночные снайперы» — «31-я весна»
Аналитики также выяснили, в каких российских городах слушают рок чаще всего. Ими стали Москва, Иркутск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.
Ранее на большие экраны вышел фильм «Король и Шут. Навсегда», который продолжает историю сериала 2023 года. Благодаря ему зрители смогли погрузиться в сказочный мир из песен культовой панк-группы «Король и шут». Сам коллектив распался в начале 2014-го после трагической гибели лидера Михаила «Горшка» Горшенева.
