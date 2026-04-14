Бьорк раскрыла, когда выйдет её новый альбом

Исландская певица Бьорк подтвердила, что её следующая пластинка выйдет в 2027 году. Об этом она рассказала в связи с грядущим летним рейвом, который пройдёт во время солнечного затмения в Исландии.

Мероприятие под названием Echolalia, которое проводит Бьорк, состоится 12 августа в городе Хабнарфьордюр. Там выступят сама исполнительница с диджей-сетом, электронная певица и продюсер Arca, а также местные артисты Sideproject и Ронья Йоуханнсдоуттир. Во время фестиваля будет двухчасовое частичное затмение и чуть больше минуты полной темноты, когда Луна полностью закроет Солнце.

Купившие билет на рейв также смогут попасть на выставку Echolalia в Национальной галерее Исландии в Рейкьявике. Там представят три песни Бьорк в «театральном масштабе». Две из них — Ancestress и Sorrowful Soil — посвящены её покойной матери. Третья войдёт в новый альбом, который выйдет в 2027 году.

В своих соцсетях артистка объяснила: «Echolalia — это не название моего следующего альбома. Это общее имя для выставки». Бьорк также рассказала о своём грядущем лонгплее.

Я знаю, что это долгий срок, но между моими двумя последними альбомами прошло пять лет, и мне это чрезвычайно понравилось. Каждый раз я, кажется, трачу всё больше времени на создание мира, и выстраивать все разные элементы в единую линию — это невероятно приятно.

Последний на сегодня альбом Бьорк под названием Fossora был представлен в сентябре 2022 года.

