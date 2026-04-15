Лариса Долина раскрыла подробности своего райдера

Лариса Долина рассказала, что именно прописано в её концертном райдере. Как отметила певица, перечень её запросов очень скромен.

© Соцсети Ларисы Долиной

Исполнительница призналась, что список её требований остаётся неизменным на протяжении многих лет. «У меня очень простой. Настолько простой, что проще не бывает. Ничего не прибавлялось, ничего не убавлялось. Вообще просто», — приводит слова Долиной «Пятый канал».

Звезда пояснила, что её райдер можно считать одним из самых непритязательных. Никаких дополнительных пунктов или сложных просьб там нет. Из-за диетических ограничений артистка не употребляет фрукты. По этой причине в её гримёрке, как правило, присутствует лишь вода и кофе. Долина особо выделила: кофе — пункт обязательный, поэтому организаторы всегда ставят в её гримёрку маленьку кофемашину.

Ранее Лариса Долина появилась в новой постановке «Мечты Фемиды» в роли адвоката.

