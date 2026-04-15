Баста открывает музыкальную школу вместе с «Синергией»

Университет «Синергия», рэпер Баста и лейбл GAZ объявили о запуске Школы современной музыки под названием «БАСТА × СИНЕРГИЯ». В новом проекте предусмотрены четыре образовательных уровня: детское дополнительное, среднее профессиональное, высшее, а также дополнительные программы для взрослых слушателей.

© Предоставлено менеджментом артиста

Всего откроется свыше 20 профилей подготовки. В их перечне — музыкальный продакшн, менеджмент, сонграйтинг, концертный продакшн, звукооператорское мастерство и музыкальная звукорежиссура.

«Наши студенты будут учиться и работать рядом с теми, кто сейчас определяет музыкальную индустрию», — сообщил Баста в пресс-релизе. Исполнитель пояснил, что обучающиеся с первого дня погрузятся в реальную профессиональную среду, поскольку акцент сделан не только на получении диплома, но и на приобретении востребованной специальности.

60% учебного времени отведено под практику, оставшиеся 40% — под теорию прикладного характера. Учащиеся могут самостоятельно собирать свой учебный план, выбирая предметы внутри выбранного направления. К составлению программ и проведению занятий привлечены действующие артисты, продюсеры, звукорежиссёры и сотрудники лейблов. Лекции и семинары проходят в кампусе в Южнопортовом районе: там работают четыре профессиональные студии звукозаписи, репетиционные залы и классы с нужным оборудованием. Для желающих учиться дистанционно предусмотрен онлайн-формат с подключением в режиме реального времени.

Приём заявок на очные программы СПО «Звукооператорское мастерство» и специалитета «Музыкальная звукорежиссура» стартует 15 апреля. Также открыта запись на дистанционные курсы дополнительного образования по направлениям «Музыкальный продакшн», «Музыкальный менеджмент», «Сонграйтинг» и «Концертный продакшн» — первые группы на этих онлайн-программах запускаются в мае. Очные программы среднего профессионального и высшего образования начнутся 1 сентября.

