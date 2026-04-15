Мадонна объявила, когда выйдет её первый за семь лет альбом

Мадонна анонсировала альбом Confessions II, который станет продолжением её культовой пластинки Confessions on a Dance Floor 2005 года. Релиз нового лонгплея намечен на 3 июля.

© Соцсети Мадонны

Артистка намекала на запись нового альбома с конца 2024 года. Тогда она опубликовала видео из студии с продюсером Стюартом Прайсом, который работал над Confessions on a Dance Floor. А в сентябре 2025-го Мадонна объявила о возвращении на лейбл Warner Records. Эта сделка ознаменовала своеобразное возвращение домой для исполнительницы, ведь с этой компанией она начинала свою карьеру. В одном из постов она написала: «Назад в музыку. Назад на танцпол. Назад туда, откуда всё началось!»

Танцевальный альбом Confessions on a Dance Floor стал одним из самых успешных лонгплеев Мадонны. В него вошли такие песни, как Hung Up с сэмплом группы ABBA, Sorry, Get Together и Jump. Новая пластинка станет первой полноценной работой Мадонны после альбома Madame X 2019 года.

