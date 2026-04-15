Баста назвал главные проблемы музыкальной индустрии

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, заявил о нехватке квалифицированных кадров в музыкальной сфере. Особенно остро, по его словам, стоит проблема со звукорежиссерами.

«Недостаток звукоинженеров — это правда. Многие думают, что понимают, как это работает, но на практике оказывается иначе», — добавил музыкант. Его слова приводит ТАСС.

Музыкант также затронул тему стереотипов. Из-за них в индустрии складывается неверное представление о разных специальностях. По его словам, сегодня определиться с занятием в музыкальной сфере — всё равно что блуждать в тумане. Например, многие горят желанием стать продюсерами, но совершенно не понимают сути такой работы. Баста полагает, что отрасли необходима более прозрачная и выстроенная система обучения кадров. Это даст возможность талантливым людям раскрыть свой потенциал.

Ранее стало известно, что Баста открыл свою музыкальную школу вместе с университетом «Синергия».

