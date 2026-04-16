Известная группа анонсировала мини-альбом без одной участницы

Группа Katseye объявила о выходе нового мини-альбома под названием Wild. Релиз состоится 14 августа. В пластинку войдут пять треков, включая ранее выпущенный Pinky Up.

Этот релиз станет первым мини-альбомом Katseye после прошлогоднего альбома Beautiful Chaos. Тот добрался до четвёртой строчки Billboard 200. В него входили песни Gnarly и Gabriela, отметившиеся в чарте Billboard Hot 100.

Wild также станет первой крупной работой группы с тех пор, как лейбл Hybe объявил о паузе участницы Манон. В клипе на Pinky Up, вышедшем 9 апреля, она не появилась. В интервью с Zane Lowe перед выступлением на Coachella её коллега Лара сказала: «Она наша сестра навсегда. Мы очень её любим… Так что мы просто хотим дать ей всё необходимое пространство и всю любовь, в которых она сейчас нуждается».

