Американский рэпер Flo Rida обратился к русским фанатам

Американский хип-хоп-исполнитель Трэмар Диллард, известный как Flo Rida, записал видеообращение для российских фанатов. Он принёс извинения за перенос ранее запланированных выступлений и подтвердил свой приезд в новые даты.

Рэпер заверил, что перенос произошёл по не зависящим от него причинам. Ранее он объяснял, что часть его команды не могла покинуть Дубай, а его родные беспокоились из-за безопасности перелётов.

В новом видео Flo Rida заявил, что не может дождаться грядущих концертов и что Россия на время станет его домом. Выступления состоятся в трёх городах: 2 и 3 мая в Москве (ЦСКА Арена), 5 мая в Краснодаре (Баскет-холл), 7 мая в Новосибирске (Сибирь-Арена).

Пик карьеры Flo Rida пришёлся на конец 2000-х. Совместная с T-Pain работа Low десять недель удерживала первую строчку Billboard Hot 100. Другие известные песни артиста — Right Round, Whistle и Good Feeling.

