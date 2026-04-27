Объявлен победитель музыкального шоу «Маска»

Стал известен победитель седьмого сезона музыкального проекта «Маска». Первое место заняла Полина Гагарина — известная исполнительница, представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение-2015». На сцене она скрывалась под костюмом Жирафа.

© Соцсети шоу «Маска»

Решающий поворот в финале произошёл благодаря Регине Тодоренко. Именно ведущая отдала свой голос Жирафу, что и определило итог соревнования.

Сама Гагарина призналась: поначалу участие давалось непросто. Внутри маски было душно и очень жарко. Со временем она осознала, что Жираф стал её вторым «я». По словам артистки, в жизни она всегда была «отъявленной хулиганкой», и только на этом шоу смогла выпустить наружу ту версию себя. В образе животного она продемонстрировала новую ипостась — лёгкую и раскованную. «Я правда немножечко Жираф», — подытожила певица.

В финальном выпуске за победу с Жирафом боролись Сурикат, Лягушка и Бобёр. Лягушка оказалась на четвёртой позиции — под этим костюмом находилась актриса Александра Урсуляк. Бронза досталась Сурикату, которого сыграл певец Кирилл Астапов. Серебряным призёром стал Бобёр, а за его маской скрывался Дмитрий Журавлёв.

Шоу «Маска» — это российская версия мирового формата The Masked Singer, где знаменитости выступают в сложных костюмах, полностью скрывающих их личность. Жюри и зрители угадывают, кто именно скрывается под маской, а интрига сохраняется до самого снятия костюма.

