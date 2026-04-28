Леди Гага стала чайником в клипе для «Дьявол носит Прада 2»

Леди Гага и Doechii выпустили экспериментальное видео на трек Runway. Композиция станет частью саундтрека к киноленте «Дьявол носит Prada 2», мировой показ которой намечен на 1 мая.

В видео исполнительницы дефилируют по подиуму в смелых и необычных нарядах. В одном эпизоде обе певицы облачаются в красный совместный пиджак. Из-за этого создаётся впечатление, будто они слились в единое существо. Затем звёзды щеголяют в усаженных шипами боди, где открыты только глаза и рты. А Леди Гага ещё и предстаёт в образе чайника.

Релиз песни состоялся 10 апреля, после чего она попала на 50-ю позицию хит-парада Billboard Hot 100. Данный трек создавался специально для сиквела знаменитой картины «Дьявол носит Prada». В продолжении появятся уже знакомые зрителям персонажи в исполнении Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

