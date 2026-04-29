«Чайф» выпустили нуарный клип «Считалочка»

Группа «Чайф» представила клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так», вышедшего в 2025 году. Видеоработа продолжает сотрудничество коллектива с екатеринбургской командой, ранее снимавшей для них клип «Хеллоуин».

© Соцсети группы «Чайф»

Производством занималась «Первая киностудия» из Екатеринбурга. Режиссёром стал Александр Костыгин, ранее работавший с Линдой, «Хором Турецкого» и Нигативом.

По замыслу авторов, клип выстроен как театральная постановка, где каждая деталь декораций имеет значение. Визуальный образ отсылает к пространству аэропорта. Ряды стульев напоминают залы ожидания, где люди встречаются, расстаются и пересекаются в постоянном движении. Об этом сообщила «Областная газета», побывавшая на съёмках клипа.

Особую роль в создании атмосферы играет свет. Он формирует глубину сцены и выделяет персонажей, превращая минималистичный белый фон в объёмное пространство, в котором внимание зрителя концентрируется на героях истории.

Отдельный акцент сделан на движении: в клипе много танцевальных сцен с участием музыкантов «Чайфа», часть которых была создана прямо во время съёмок и зафиксирована в живом, импровизационном исполнении.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Покинувший Россию Шевчук бродит в лохмотьях по Америке