Названы лучшие вокалисты в истории

Музыкальное издание Consequence опубликовало рейтинг 100 лучших вокалистов всех времён. Первое место занял солист группы Queen Фредди Меркьюри. В десятку также вошли американская поп-дива Уитни Хьюстон, соул-исполнитель Марвин Гэй, певица Бейонсе, экс-лидер Led Zeppelin Роберт Плант и легенда соула Стиви Уандер.

В целом список заметно тяготеет к артистам второй половины XX века. Среди рок-фронтменов выделяются вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, лидер The Doors Джим Моррисон и британский новатор Дэвид Боуи. При этом в рейтинг включены и современные исполнители — например, поп-звезда Ариана Гранде и обладательница мощного вокального диапазона Мэрайя Кэри. В то же время в списке отсутствуют Тейлор Свифт, королева поп-музыки Мадонна, британская певица Дуа Липа и канадский артист The Weeknd, что уже вызвало обсуждения среди читателей.

С точки зрения жанров, заметную долю занимают соул и R&B. Помимо Марвина Гэя, в список вошли «королева соула» Арета Франклин и один из ключевых голосов жанра Отис Реддинг. Рэп-сегмент представлен Тупаком Шакуром и участником дуэта OutKast Андре 3000.

Отдельно выделяется метал. Самым высоко оценённым вокалистом жанра стал фронтмен Judas Priest Роб Хэлфорд. В перечень также включены лидер Tool Мэйнард Джеймс Кинан и вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон. Рок-направление дополняют лидер Nirvana Курт Кобейн и фронтмен Radiohead Том Йорк.

Как подчёркивают составители, рейтинг формировался при участии более чем 50 музыкантов и представителей индустрии. Среди участников опроса — солист рок-группы Alter Bridge Майлз Кеннеди, поп-певица Ребекка Блэк, металкор-вокалист Хантер Янг и лидер Lamb Of God Рэнди Блайт. Опрошенные учитывали не только диапазон и технику, но и влияние, харизму и узнаваемость голоса.

