«Иванушки» всё же избавятся от английской приставки, но не совсем

Фронтмен группы «Иванушки International» Андрей Григорьев‐Апполонов рассказал, что в новом визуальном оформлении на афишах слово «International» стало перечёркнутым. При этом официального переименования коллектива не происходило.

© Соцсети группы «Иванушки»

Ранее музыканты воспринимали слово «International» как шутку, а теперь решили обратить внимание публики на слово «Иванушки», которое уже давно ассоциируется с коллективом. Об этом Григорьев‐Апполонов сообщил в беседе с ТАСС.

Идею убрать акцент со слова International на афишах придумал продюсер и создатель «Иванушек» Игорь Матвиенко ещё во время юбилейной кампании группы около пяти лет назад.

Ранее в СМИ появилась афиша концерта «Иванушек», запланированного на 24 мая на «Сибирь‐арене» в Новосибирске, где «International» перечёркнуто жирной чёрной линией.

Напомним, изменения в названии "Иванушек" связаны с новым законом, принятым в России 1 марта. Новые правила значительно ограничивают использование иностранных слов на афишах, вывесках и прочих носителях продающей информации.

