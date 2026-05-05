Shaman удивил выбором партнёрши

Исполнитель Shaman заявил о намерении записать дуэт с Надеждой Бабкиной. На концерте «Песни победы» артист поделился мыслями о возможном сотрудничестве.

© Соцсети Shaman

По словам певца, разговор с Бабкиной уже ведётся. «Нужно выбрать песню, возможно, это будет так, что я напишу куплет, а припев будет русско-народным в современной обработке или просто русско-народная песня будет. Надо подумать!» — приводит слова артиста Telegram-канал «Звездач».

Ранее Shaman признался, что записывать дуэты с молодыми исполнителями ему неинтересно. Вместо этого он хочет сосредоточиться на работе со старшими коллегами: Расторгуевым, Лепсом и Бутманом.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Shaman заявил, что молодые артисты ему неинтересны