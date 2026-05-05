Клава Кока и Ксения Собчак отожгли с несовершеннолетними

Клава Кока вместе со школьниками записала песню специально для предпрофессиональных классов Москвы. Она также представила на неё музыкальное видео. Съёмки проходили в новом корпусе школы «Свиблово».

© Соцсети Клавы Коки

В клипе снялись почти 50 учеников предпроф-классов, их учителя и даже журналистка Ксения Собчак. Трек посвящён выбору собственного пути: будь то IT, медицина или медиа. Главная мотивирующая строчка помещена в припев: «Себя не находят, себя создают».

<img class="" src=""/>

Клава Кока призналась, что давно хотела снять клип в школьных стенах. Она также заявила, что для неё было особенно ценным работать вместе с учениками. «Они не просто стали героями клипа, а привнесли в него свою энергию, свое настоящее. Мне очень понравились ребята: такие светлые, искренние, с горящими глазами, в них столько жизни и веры в себя, это очень вдохновляет», — сказала артистка. Её слова приводятся на сайте официального портала Москвы со ссылкой на столичный Департамент образования и науки.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Вёдра помоев, штраф за попу и обнажённые фото: секреты Клавы Коки