Клава Кока и Ксения Собчак отожгли с несовершеннолетними

Клава Кока сделала песню вместе со школьниками

Анастасия Шубина

Клава Кока вместе со школьниками записала песню специально для предпрофессиональных классов Москвы. Она также представила на неё музыкальное видео. Съёмки проходили в новом корпусе школы «Свиблово».

© Соцсети Клавы Коки

В клипе снялись почти 50 учеников предпроф-классов, их учителя и даже журналистка Ксения Собчак. Трек посвящён выбору собственного пути: будь то IT, медицина или медиа. Главная мотивирующая строчка помещена в припев: «Себя не находят, себя создают».

Клава Кока призналась, что давно хотела снять клип в школьных стенах. Она также заявила, что для неё было особенно ценным работать вместе с учениками. «Они не просто стали героями клипа, а привнесли в него свою энергию, свое настоящее. Мне очень понравились ребята: такие светлые, искренние, с горящими глазами, в них столько жизни и веры в себя, это очень вдохновляет», — сказала артистка. Её слова приводятся на сайте официального портала Москвы со ссылкой на столичный Департамент образования и науки.

