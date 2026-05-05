Юрий Башмет рассказал о тяжёлом положении Долиной

Дирижёр Юрий Башмет сравнил Ларису Долину с айсбергом. Он пояснил, что слышимая часть её вокальных данных — лишь малая часть того, что есть на самом деле.

По мнению Башмета, Долина потрясающе поёт джаз. Он также объяснил, почему она перешла в эстраду. «За джаз просто не платили денег, а она одна воспитывала ребёнка и жила в гостинице "Россия", где снимала номер, поэтому в средствах нуждалась. Ей предложили записать какую-то песенку, и она именно поэтому согласилась», — слова дирижёра приводит издание Metro.

Ещё маэстро высоко оценил голос Филиппа Киркорова и искренность Александра Розенбаума. Из артистов прошлого он выделил Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и Юрия Гуляева.

Объективно слабым певцом маэстро назвал британца Стинга. По его мнению, тот держится только за счёт владения микрофоном.

