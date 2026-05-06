Пелагея раскритиковала современную музыку

Пелагея выступила на концерте «Песни Победы» и заявила о нехватке достойного музыкального материала. По мнению певицы, сегодня песни пишутся слишком упрощённо.

© Соцсети Пелагеи

Артистка признала, что искусственный интеллект — это полезная вещь, но затем подчеркнула: «Та музыкальная глубина, которая есть в песнях военных и послевоенных лет, она необходима. Это наша культура и история». Слова Пелагеи приводит «Звездач».

Исполнительница выразила уверенность, что молодое поколение способно чувствовать такие произведения. Она добавила, что когда люди слушают или поют эту музыку — независимо от того, артисты они или обычные люди, — они становятся чуть лучше, потому что так приближаются к своим предкам.

