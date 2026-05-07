Рэпер Баста раскрыл, чего боится больше всего

Баста признался, что больше всего боится потерять не славу, а желание заниматься музыкой. По словам артиста, его пугает мысль о том, что однажды может исчезнуть сама страсть к написанию песен и работе за инструментом.

© Соцсети Басты

Музыкант отметил, что относится к популярности как к чему-то временному. Он вспомнил, что после выхода трека «Моя игра» и первых успехов «его понесло», а сам он стал «неуправляем». Этот опыт, по словам Басты, научил его спокойнее воспринимать известность и не считать её чем-то постоянным.

Артист подчеркнул, что его путь к большим стадионам был постепенным — когда-то он начинал с концертов на сотню человек. Сейчас Баста продолжает удивляться тому, что слушатели приходят на его выступления и поддерживают его музыку спустя столько лет.

В интервью подкасту «По каверочку», который ведут Nansi & Sidorov, музыкант признался, что готов мириться даже с не самыми успешными релизами, если у него сохранится внутреннее желание писать новые песни и заниматься музыкой.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Отказался от миллионов, поссорился с Децлом: правда о Басте вас удивит