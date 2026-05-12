«Мальчик, ты кто?»: вышедший на сцену сын удивил Маликова

Народный артист РФ Дмитрий Маликов выступил 9 мая в московском Измайлово. Во время исполнения песни «Бисер» на сцену неожиданно выбежал его восьмилетний сын Марк и начал подпевать. Певец поделился видео с этим моментом, которое моментально стало популярным в соцсетях.

© Соцсети Дмитрия Маликова

«Можно ли удалять “Родительский контроль” с телефона, если я и без него знаю, где мой ребенок и что слушает? Измайлово. 9 мая. Песня “Бисер”. Маркуша, спасибо за сюрприз!» — написал Маликов.

По ролику видно, что Дмитрий Маликов не ожидал появления сына. Когда он заметил его на сцене, то решил пошутить, спросив: «Мальчик, ты кто?». После он добавил, что «Бисер» — любимая песня Марка.

Как написал артист в своём Telegram-канале, всего лишь за одни сутки ролик с этого выступления посмотрели больше миллиона раз.

