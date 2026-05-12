Владимир Пресняков встал на защиту Егора Крида
Российский певец Владимир Пресняков, прославившийся ещё в 1980-е, заступился за молодых исполнителей, которых обвиняют в звёздной болезни. Свою точку зрения он высказал в шоу Басты «Вопрос ребром».
Пресняков отдельно выделил Егора Крида, часто критикуемого в соцсетях. Музыкант отметил, что звёздная болезнь — это абсолютно естественный процесс для артистов, которые за короткое время добиваются огромного успеха.
По мнению Владимира Преснякова, в таких случаях исполнителям нужны люди, которые бы указывали им верное направление, например родители или друзья. «Самое главное — оставаться в адеквате», — закончил свою мысль Пресняков.
