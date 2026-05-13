Определились первые финалисты «Евровидения-2026»

В Вене завершился первый полуфинал «Евровидения-2026», по итогам которого стали известны десять участников гранд-финала конкурса. В решающий этап прошли представители Молдавии, Швеции, Хорватии, Греции, Финляндии, Израиля, Бельгии, Литвы, Польши и Сербии.

Автоматически в финал также попали участники из Германии и Италии — страны входят в так называемую «большую пятёрку» главных спонсоров конкурса. Они участвуют в финале автоматически. При этом в полуфинале не смогли пройти дальше участники из Португалии, Грузии, Черногории, Эстонии и Сан-Марино.

После окончания шоу участники, прошедшие в финал, распределили между собой порядок, в котором выступят 16 мая. В первой половине финала выступят представители Греции, Бельгии и Сербии, во второй — Швеции, Литвы и Польши. Остальных конкурсантов организаторы распределят после второго полуфинала, который состоится 14 мая.

«Евровидение-2026» проходит в венском концертном комплексе Wiener Stadthalle и стало юбилейным, 70-м по счёту конкурсом. Финал музыкального соревнования состоится в субботу, 16 мая.

