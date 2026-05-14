Американский R&B-исполнитель JMSN вернётся в Россию

Американский певец и продюсер JMSN (Джеймсон) осенью 2026 года выступит в России. 1 октября артист даст концерт в московском клубе Base, а 2 октября выйдет на сцену петербургского Base. Об этом «Рамблеру» сообщили в пресс-службе Studio 21.

© Treefort Music Fest, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

За более чем десять лет карьеры JMSN выпустил восемь студийных альбомов и успел поработать с Кендриком Ламаром, J. Cole, Mac Miller и Freddie Gibbs. После выхода альбома Soft Spot музыкант отправился в мировой тур на 100 концертов, в рамках которого выступил в США, Канаде и странах Европы.

Артист уже знаком российской публике. В 2019 году JMSN выступил на фестивале Chess & Jazz в саду «Эрмитаж», а также дал сольный концерт в московском клубе «16 Тонн».

Недавно музыкант выпустил новый релиз it’s only about u if you think it is…, который уже появился на стриминговых площадках.

