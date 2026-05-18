Фестиваль «Круто» объявил о пополнении лайнапа

Организаторы фестиваля «Круто» — «Диско-Клуб» и White Studios — сообщили о дополнении музыкальной программы. Событие состоится с 7 по 9 августа 2026 года на базе отдыха «Крутояк» во Владимирской области.

В разделе живых выступлений заявлены «Казускома», Николай Воронов, Солова, Евтела, Sotode 外で, «Два Обреза», Размаха, Лиза Громова, Philipp Gorbachev и Isentie. Также в программу включены диджей-сеты от Biicla, Eostra, Errortica, Kovyazin D, Lipelis, Mashkov, Izotov, Holymolly, Izhevski, Amvy, Riksson, Lëkajordann и «Лауд». Ранее в составе значились хедлайнер Zoloto (Владимир Золотухин), а также Archanga, Bad Zu, Cupsize, Mirèle, Glum, «Конец солнечных дней» и «Масла».

Фестиваль «Круто» пройдёт в третий раз на территории бывшей базы отдыха «Крутояк», которая долгое время пустовала, пока энтузиасты не начали проводить там мероприятия. Темой события выбраны русские сказки: организаторы рекомендуют гостям соответствующий дресс-код, кроме того, сказочные мотивы будут отражены в арт-объектах.

