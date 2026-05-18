Игорь Матвиенко раскрыл пиар-ход «Иванушек International»

Продюсер и народный артист России Игорь Матвиенко заявил, что слово International на постерах группы «Иванушки International» продолжат зачёркивать, пока не утихнут споры вокруг использования англицизмов. Он считает, что это хороший рекламный трюк.

«Это, конечно, пиар-ход, но также это некая позиция. С одной стороны, это шутка, но с другой стороны, я абсолютно согласен, что количество англицизмов, а также англонеологизмов превысило все [нормы]. Это некий демарш с моей стороны», — сказал Матвиенко ТАСС.

Ранее солист группы Андрей Григорьев-Апполонов уже пояснял в разговоре с ТАСС, что слово International на афишах коллектива в будущем перечеркнут. При этом официального переименования пока не произошло.

С 1 марта в России начал действовать закон, который ограничивает применение англицизмов в общественных местах. Игорь Матвиенко был одним из первых музыкантов, поддержавших эту инициативу.

