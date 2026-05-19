Названы самые скачиваемые песни в России

Скачивать треки для прослушивания без подключения к интернету в России стали заметно чаще. Такие данные предоставил сервис Звук, проанализировав собственную статистику.

За период с июля 2025‑го по начало мая 2026‑го суммарное время, которое пользователи уделяют офлайн‑музыке, выросло на 36%. Число ежедневных слушателей, выбирающих этот формат, увеличилось на 13%. В компании добавили, что количество пользователей, слушающих музыку онлайн, тоже не снижается.

Чаще всего в 2026 году россияне сохраняли себе следующие произведения: «Базовый минимум» Sabi и Мии Бойки, «Ворона» Кэнни и МС Дымки, «Сыпь, гармоника!» СДП, «NOBODY» Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape, «Купер» Sqwoz Bab, «Банк» Icegergert и Zivert, «Феникс» Bearwolf, «Тону» Hollyflame, «67 (Six Seven)» Gazan. Лидером по загрузкам в мае стал трек «обла.ком» от Соловы. Все эти сведения основаны на внутренней аналитике платформы Звук.

