Жасмин объединится с популярной блогершей

Певица Жасмин подтвердила совместный трек с Маш Милаш и высказалась о совместных проектах артистов с блогерами и интернет-авторами. Исполнительница заявила, что не видит в таких коллаборациях проблемы, если человек талантлив, целеустремлён и действительно любит своё дело.

По словам артистки, интернет уже стал частью современной музыкальной индустрии. В качестве примера Жасмин привела историю с блогером, певицей и актрисой Маш Милаш, которая ранее публично заявила, что хотела бы записать с артисткой совместную песню.

В интервью ТАСС Жасмин отметила, что идея дуэта сначала стала для неё неожиданностью. Певица рассказала, что возможную совместную песню начали активно обсуждать в интернете, после чего ей стали писать подписчики, звонить знакомые и коллеги.

Мы встретились, все обсудили и в итоге решили, что совместная песня действительно будет. Мне понравилось, насколько она целеустремленный человек. Такие люди знают, чего хотят, и добиваются своих целей. Это вызывает уважение.

Маш Милаш — блогер, певица и актриса Мария Камова. Ранее она записала свою версию хита Жасмин «Дольче Вита» и публично заявила, что хотела бы сделать с артисткой совместный трек. После этого тема начала активно обсуждаться в соцсетях, а исполнительницы в итоге обменялись контактами.

Для Маш Милаш это не первая попытка выйти на дуэт с известным артистом. Ранее она выпустила «Зимнюю песню» вместе с Дмитрием Маликовым, а также публично говорила о желании записать совместный трек с Димой Биланом.

Сама Жасмин уже не раз обращалась к формату дуэтов. В разные годы она записывала совместные песни с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Денисом Клявером, Леонидом Руденко и другими артистами. В 2024 году певица также выпустила новую версию песни «Да!» вместе с Filatov & Karas и молодым исполнителем Amirchik.

