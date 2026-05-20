Лидер Foo Fighters Дэйв Грол вспомнил, как его послал Дэвид Боуи

Лидер Foo Fighters Дэйв Грол рассказал о резкой переписке с Дэвидом Боуи. Музыкант вспомнил, как предложил легендарному артисту совместную работу, но получил неожиданно грубый отказ.

Грол поделился историей в шоу Hot Ones Versus на YouTube-канале First We Feast. Это соревновательная версия проекта Hot Ones, где гости отвечают на неудобные вопросы и едят куриные крылышки. Если участник не хочет отвечать, ему приходится брать особенно острое крыло.

По словам Грола, он обращался к Боуи с предложением записать что-то для саундтрека к фильму. Британский музыкант ответил, что это не совсем его жанр и он хотел бы сделать что-то совместное, но не в рамках этого проекта. После этого Грол решил не настаивать и поблагодарил артиста, а в ответ получил короткое письмо.

Он написал: «Ну, значит, договорились. А теперь отвали».

Кроме того, Грол честно ответил на вопрос о самой неудачной строчке в песнях Foo Fighters. Музыкант признался, что таких строк у него много, но отдельно выделил фразу из композиции DOA 2005 года. По словам фронтмена, строчка «жаль, что нам приходится умирать, моя дорогая, никто не выберется отсюда живым» кажется ему идиотской.

При этом песня DOA стала одним из заметных релизов Foo Fighters. Трек добрался до 68-й строчки чарта Billboard Hot 100 и остаётся одной из немногих композиций группы, попадавших в этот рейтинг.

