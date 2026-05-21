Мик Джаггер снимется в готической драме с Дакотой Джонсон

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер присоединился к актёрскому составу фильма Three Incestuous Sisters. Готическая драма основана на иллюстрированном романе Одри Ниффенеггер о трёх сёстрах, живущих в изоляции.

Картину снимает итальянский режиссёр Аличе Рорвахер, пишет Variety. Съёмки проходят на вулканическом острове Стромболи у берегов Сицилии. По данным издания, Джаггер прибыл туда на вертолёте в начале недели.

По сюжету три сестры живут вдали от мира, а их замкнутые отношения меняются после появления сына смотрителя маяка. Другие детали картины пока держатся в секрете. По неподтверждённым данным итальянской прессы, Джаггер может сыграть смотрителя маяка, отца героя Джоша О’Коннора. Для музыканта это будет не первая работа в кино: ранее он снимался в фильмах «Представление», «Фригейм», «Человек с Елисейских полей» и «Афера по-голливудски».

В фильме также снимутся Дакота Джонсон, Джош О’Коннор, Сирша Ронан, Джесси Бакли и Изабелла Росселлини. Three Incestuous Sisters станет первым англоязычным полнометражным фильмом Рорвахер. Ранее она получила призы Каннского кинофестиваля за картины «Чудеса» и «Счастливый Лазарь». Её последней полнометражной работой стала «Химера» с Джошем О’Коннором и Изабеллой Росселлини.

