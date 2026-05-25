Дрейк побил исторический рекорд

Канадский рэпер Дрейк впервые в истории занял сразу три верхние строчки еженедельного чарта Billboard 200. Его новые альбомы Iceman, Habibti и Maid of Honour дебютировали на первом, втором и третьем местах соответственно.

© Соцсети Дрейка

Подобного не происходило ни разу за всё время существования чарта — с марта 1956 года, отметили в Billboard.

Все три пластинки вышли 15 мая. Если об Iceman Дрейк говорил на протяжении нескольких месяцев, то о существовании двух других лонгплеев публика узнала за день до релиза во время прямой трансляции 14 мая.

Iceman стал для Дрейка 15-м альбомом, занявшим первую строчку Billboard 200. По этому показателю рэпер обошёл Jay-Z и сравнялся с Тейлор Свифт среди сольных музыкантов. Впереди только The Beatles — у них 19 лидирующих пластинок.

