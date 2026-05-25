Розенбаум объяснил свою популярность у молодёжи генетикой

Народный артист РФ Александр Розенбаум заявил, что его песни популярны у молодого поколения. По его словам, на концертах как минимум половину зала составляет молодёжь.

© Соцсети Александра Розенбаума

74-летний музыкант также объяснил, почему его композиции интересуют людей разного возраста. «Генетику никуда не денешь, это я уже как доктор вам говорю. По достижении определённого возраста всё-таки хочется послушать свою речь, о своих проблемах, мысли своего народа», — подчеркнул Розенбаум в интервью ТАСС.

Александр Розенбаум — автор и исполнитель песен в жанре русского шансона и городского романса. Он сам пишет стихи и музыку. Среди его известных хитов — «Вальс-Бостон», «Гоп-стоп» и «Чёрный тюльпан».

