Денис Клявер спас Стаса Костюшкина от позора

Певец Денис Клявер вспомнил, как однажды потерял голос во время выступления группы «Чай вдвоём». По словам артиста, концерт тогда удалось спасти благодаря его партнёру по дуэту Стасу Костюшкину.

Клявер пообщался с журналистами в Государственном Кремлёвском дворце на гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли», пишет «Газета.Ru». Артист признался, что за карьеру у него случались проблемы с голосом, однако по-настоящему серьёзный случай был только один.

Конечно, голос подводил. Но поскольку я пою собственные песни и я не вокалист, мне позволительно. Слава богу, в сольной карьере у меня такого не было, но в 2008 году мы со Стасом дали три больших шоу в Питере, и тогда случился единственный случай за всю жизнь, когда у меня просто исчез голос. Благо был партнёр, который меня спасал.

Клявер также оценил уровень участников конкурса «Лучший голос земли». По словам артиста, в России стало больше сильных молодых вокалистов, однако для раскрытия таких голосов не хватает достойных современных песен. Певец отметил, что создать новый, масштабный и по-настоящему диапазонный репертуар сегодня очень сложно.

Гранд-финал VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли» прошёл в Государственном Кремлёвском дворце. Клявер стал одним из приглашённых артистов мероприятия.

