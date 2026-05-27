Лев Лещенко удивил признанием, чем занимался последние 50 лет

Певец Лев Лещенко рассказал о самочувствии и необычном дуэте с рэпером Loc-Dog. Народный артист России заявил, что у него нет проблем со здоровьем, и пошутил, что умеет читать рэп уже несколько десятилетий.

© Соцсети Льва Лещенко

Лещенко пообщался с журналистами в Государственном Кремлёвском дворце на гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли», пишет «Газета.Ru». На сцене артист выступил вместе с Loc-Dog.

По словам Лещенко, инициатором дуэта стал сам рэпер. Певец отметил, что прекрасно чувствует себя, особенно когда выступает в Кремле перед молодой аудиторией.

Я читаю рэп уже лет 50, с тех пор, как выучил стихи Маяковского. Он же писал рэп.

Кроме того, Лещенко намекнул на ещё одну необычную коллаборацию. Артист заявил, что готовит новое сотрудничество, о котором журналисты пока не знают.

Конкурс «Лучший голос земли» прошёл при поддержке «Российского фонда мира». На одной сцене с юными участниками выступили Лев Лещенко, Александр Иванов, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский и другие артисты.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Лев Лещенко назвал главную слабость патриотических песен