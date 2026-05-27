Валю Карнавал поздравили с победой на «Евровидении»

Валя Карнавал рассказала, что после финала «Евровидения-2026» получила поздравления с победой на конкурсе. Пользователи соцсетей начали шутить об артистке из-за её внешнего сходства с победительницей DARA из Болгарии.

Финал 70-го международного песенного конкурса прошёл 16 мая в Вене. Победу одержала 27-летняя Дарина Йотова, выступающая под псевдонимом DARA. Артистка принесла Болгарии первую победу в истории участия страны в «Евровидении».

В Рунете обратили внимание на сходство DARA с Валей Карнавал. После конкурса в соцсетях появились шутки о том, что победу якобы одержала российская певица и блогер.

Сама Карнавал отнеслась к ситуации с юмором. В разговоре с журналистами она подтвердила, что действительно получила много сообщений после финала конкурса.

Поздравляли! Да, знаете, я проснулась, и на меня посыпались поздравления о том, что я выиграла «Евровидение». Было весело, спасибо большое всем, кто меня с этим поздравлял.

Слова Карнавал привела в соцсетях журналистка и телеведущая Яна Чурикова. В этом году она проводила стримы полуфиналов и финала «Евровидения».

