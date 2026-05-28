Лев Лещенко объяснил, как отличить талантливую песню

Певец Лев Лещенко рассказал, как отличает талантливые песни от неталантливых. По словам народного артиста России, настоящее произведение искусства не терпит фальши и должно строиться на искреннем переживании.

© Соцсети Льва Лещенко

В интервью «Российской газете» Лещенко отметил, что не любит выражение «мурашки по коже». По мнению артиста, главным мерилом качества песни остаётся эмоциональный отклик слушателя.

Если тебя взволновала песня, значит, это произведение искусства. Значит, это настоящее. Значит, в этом правда.

Лещенко подчеркнул, что успех песни определяется её художественной одарённостью. Он добавил, что произведение должно быть написано талантливо и искренне, иначе оно не сможет по-настоящему тронуть слушателя.

В качестве примера артист вспомнил песню «За того парня» Марка Фрадкина на слова Роберта Рождественского. Именно с ней Лещенко в 1972 году отправился на конкурс в Сопот, получил первую премию и стал широко известен.

По словам певца, успех песни был связан с точным попаданием в образ и время. Лещенко отметил, что в начале 1970-х многие участники Великой Отечественной войны ещё были живы, поэтому мощная и искренняя композиция особенно выделялась на фоне лёгких эстрадных песен. На заключительном концерте конкурса артист исполнил её трижды и сорвал шквал аплодисментов.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Лев Лещенко удивил признанием о том, чем занимался последние 50 лет