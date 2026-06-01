20 дней рэпа без остановки: психиатры рассказали, можно ли пытать музыкой

Музыка может наносить не меньший урон, чем физическое насилие, — особенно если вы не можете её выключить. Это интуитивно понимает каждый, кто хоть раз ехал в такси, где на весь салон играет кальянный рэп. «Рамблер» рассказывает, как в американских тюрьмах сводили заключённых с ума треками Эминема и Metallica, насколько пытки музыкой законны и что происходит с психикой человека во время подобных истязаний.

История музыкальных пыток

Ещё в древних армиях римлян, монголов, китайцев и других народов музыка использовалась как психологическое оружие. Боевые барабаны и трубы при наступлении подавляли противника и создавали ощущение хаоса. Например, в битве при Каррах в 53 году до нашей эры парфяне начали атаку со звука — громких криков и ударов в кожаные барабаны. Древнегреческий писатель и историк Плутарх позже сравнил этот шум с раскатами грома и звериным рёвом. Римлян это привело в ужас.

По-настоящему на музыку как на метод психологического воздействия обратили внимание уже в XX веке — во время Второй мировой войны. В нацистских концлагерях создавались специальные оркестры из заключённых. Они играли военные марши, под ритм которых пленники выходили на работу и возвращались в лагерь. Оркестры также создавали музыкальный фон во время казней и наказаний, а иногда развлекали нацистов.

Музыка превращалась в пытку сразу же на нескольких уровнях. Для обычных заключённых она стала неотъемлемой частью системы унижений: знакомые мелодии звучали в момент истязаний и смертей и навсегда связывались с ужасом, вытесняя приятные воспоминания. Для музыкантов ситуация тоже была мучительной. Они иногда могли получать чуть больше еды, освобождение от тяжёлой работы или лучшее размещение, но эта привилегия не избавляла их от морального груза. Сами того не желая, они становились частью жестокой системы. Из-за этого музыканты испытывали чувство вины и стыда перед теми, кому повезло чуть меньше.

После Второй мировой войны западные спецслужбы начали изучать психологические методы допроса. Вместо физического насилия — изоляция, лишение сна, непрерывный шум. Параллельно с этим разрабатывались законы, запрещающие любые издевательства над людьми.

В 1984 год Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция против пыток, которая начала своё действие в 1987 году. Согласно ей, умышленное причинение тяжких страданий, физических или психических, стало запрещено. Музыкальные пытки под это определение подпадали. Но на деле исполнение этого закона зависело от самого государства. Например, США нашли лазейку, переименовав пытки в «расширенные методы допроса». Такую формулировку они использовали в борьбе с терроризмом после 11 сентября 2001 года — в частности, в американских военных тюрьмах Гуантанамо (Куба) и Абу-Грейб (Ирак). Заключённых там нередко держали без суда и конкретных обвинений, что позже вызвало широкую международную критику.

Музыку в тюрьмах включали на предельной громкости — непрерывно, круглосуточно, лишая пленников сна. Бывший заключённый Гуантанамо Биньям Мохаммед, которого посадили по ложному обвинению в террористической деятельности, рассказал, что на протяжении 20 дней подряд их подвергали ужасным мучениям — прослушиванию музыки рэперов Эминема и Dr. Dre. Затем тюремщики сменили хип-хоп на жуткий смех и звуки в духе Хэллоуина. «Многие теряли рассудок. Я слышал, как люди бьются головами о стены и двери, орут изо всех сил», — поделился Мохаммед, его цитирует Американский союз защиты гражданских свобод.

В декабре 2008 года британская правозащитная организация Reprieve опубликовала список из 33 песен, использовавшихся в Гуантанамо. Среди них встречались композиции AC/DC, Metallica, Эминема, Бритни Спирс, Queen. Список был составлен на основе показаний бывших пленников. Одновременно Reprieve запустила кампанию Zero dB с требованием запретить использование музыки на допросах.

В 2009 году участники групп Nine Inch Nails, Pearl Jam, R.E.M. и Rage Against the Machine, узнав, что их песни использовались во время пыток, потребовали прекратить это. «То, что музыка, которую я помогал создавать, была использована в преступлениях против человечности, вызывает у меня отвращение — мы должны положить конец пыткам и немедленно закрыть Гуантанамо», — заявил Том Морелло из Rage Against The Machine.

Механизм музыкальных пыток

В беседе с «Рамблером» эксперты подтвердили высокую травматичность пыток музыкой. Психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов считает, что по своей разрушительной силе для психики этот метод может превосходить многие виды физических пыток, особенно в комплексе с другими факторами — изоляцией, лишением сна.

Врач-психиатр клиники «Хадасса Медикал» Станислав Попов объяснил, что в отличие от физической боли, которая сразу же даёт телу прямой сигнал об опасности, музыкальная пытка действует иначе, глубже. Эксперт также рассказал, что происходит с человеком во время подобных истязаний:

Утрата контроля. Человек не может выключить звук, не может укрыться от него. Это вызывает ощущение полной беспомощности — основу любой психологической травмы.

Человек не может выключить звук, не может укрыться от него. Это вызывает ощущение полной беспомощности — основу любой психологической травмы. Нарушение базовых функций. Непрерывный шум лишает мозг отдыха. Без пауз нарушаются сон, мышление, способность сосредоточиться. Это называется «бомбардировка стимулами».

Непрерывный шум лишает мозг отдыха. Без пауз нарушаются сон, мышление, способность сосредоточиться. Это называется «бомбардировка стимулами». Избыток вместо пустоты. Это противоположность изоляции от внешних раздражителей: не тишина и пустота, а бесконечный навязчивый шум. Мозг не может полностью отключить восприятие звука — слух эволюционно устроен так, чтобы постоянно отслеживать окружающую среду. При длительном навязчивом шуме система фильтрации перегружается и перестаёт справляться с постоянным подавлением сигнала.

Это противоположность изоляции от внешних раздражителей: не тишина и пустота, а бесконечный навязчивый шум. Мозг не может полностью отключить восприятие звука — слух эволюционно устроен так, чтобы постоянно отслеживать окружающую среду. При длительном навязчивом шуме система фильтрации перегружается и перестаёт справляться с постоянным подавлением сигнала. Долгосрочная травма. Люди, пережившие длительную звуковую пытку, демонстрируют симптомы ПТСР: флешбэки, панические атаки при определённых звуках, эмоциональное онемение. В отличие от физической боли, у которой есть предел, психическая агония может ощущаться бесконечной.

По словам Эдуарда Холодова, невозможность контролировать окружающую акустическую среду — один из самых мощных стрессоров. Исследование Дэвида Гласса и Джерома Сингера 1972 года это подтверждает: если у человека есть «кнопка», чтобы отключить неприятный звук, он переживает его намного легче. Позднее было выяснено, что это отражается даже на биохимии крови.

Активируется вегетативная нервная система — учащается сердцебиение, дыхание, растёт уровень кортизола и адреналина. Постоянная, неконтролируемая стимуляция органов чувств не даёт мозгу переключиться в состояние покоя, что особенно губительно в условиях лишения сна. Со временем это неизбежно приводит к нервному истощению, снижению когнитивных способностей и разрушению защитных механизмов психики. Эдуард Холодов врач-психотерапевт, ведущий психиатр клиники «Аксона»

Станислав Попов рассказал также, что при длительном прослушивании одной композиции префронтальная кора — зона рационального мышления и волевого контроля — фактически отключается.

Человек впадает в состояние чистого аффекта, теряет способность к планированию и самоконтролю. Возникает специфическое состояние мучительной скуки, смешанной с ужасом, которое «перемалывает» личность. Это называют «промывкой мозгов» через сенсорную перегрузку.

Какую музыку используют в пытках

Во время пыток включают разную музыку, не только тяжёлый рок или хип-хоп. Например, во времена режима Пиночета в Чили (1973–1990) политических заключённых пытали песнями поп-исполнителя Хулио Иглесиаса. Это установила исследователь Манчестерского университета Катя Чорник, опросившая выживших. То есть жанр в этом случае не так важен, как факторы воспроизведения музыки.

Эдуард Холодов пояснил, какая комбинация особенно травмирующе действует на психику.

Сильная громкость. Запредельные децибелы (84–87 дБ и выше) вызывают не только психологический дискомфорт, но и физическую боль — из ушей может идти кровь. К такой громкости невозможно адаптироваться, она воспринимается организмом как прямая физическая угроза.

Запредельные децибелы (84–87 дБ и выше) вызывают не только психологический дискомфорт, но и физическую боль — из ушей может идти кровь. К такой громкости невозможно адаптироваться, она воспринимается организмом как прямая физическая угроза. Хаотичный или, наоборот, монотонный ритм. В первом случае мозг тщетно пытается найти закономерность и «успокоиться» — и не может. Во втором — короткий музыкальный фрагмент намертво застревает в голове, как заевшая пластинка, от которой невозможно избавиться.

В первом случае мозг тщетно пытается найти закономерность и «успокоиться» — и не может. Во втором — короткий музыкальный фрагмент намертво застревает в голове, как заевшая пластинка, от которой невозможно избавиться. Низкие, басовые частоты. Они создают физические вибрации, которые ощущаются всем телом и часто вызывают иррациональную тревогу и чувство опасности.

Они создают физические вибрации, которые ощущаются всем телом и часто вызывают иррациональную тревогу и чувство опасности. Культурная неприемлемость. Для человека, никогда не слышавшего западную музыку, громкий хеви-метал вызывает не просто раздражение, а культурный шок.

По мнению Станислава Попова, даже любимая музыка может быть для человека невыносимой. Психиатр назвал этот метод «изощрённой формой пытки».

Представьте, что песня, которая ассоциируется у вас с первой любовью, счастьем, родителями, чувством дома, сутками играет на запредельной громкости, прерываясь только на время допросов, во время которых вас избивают.

Эксперт объяснил, что в этот момент нейронные связи, которые соединяли музыку с чувством безопасности и радости, насильственно рвутся. На их месте формируется связь «любимая музыка -> боль, страх, унижение». К тому же у человека отнимают не просто покой, а часть души и его прошлого. Если человек возвращается домой после этого, он уже не сможет слушать эти песни без приступов паники и отвращения.

Использование лично значимой музыки демонстрирует жертве, что палач имеет доступ к самой сердцевине его личности. Это создаёт уникальный уровень экзистенциального отчаяния.

Главное: пытки музыкой не менее жестоки, чем физические истязания

Пытки музыкой активно используются со времён Второй мировой войны, когда в концлагерях создавались специальные оркестры из заключённых. В начале нулевых общественность была шокирована тем, что в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб заключённых подвергали ужасным истязаниям, заставляя слушать громкую музыку на протяжении 20 дней без перерыва. Пленники не могли вынести этого и начинали биться головами о стены. При этом формально пытки, физические и психические, были уже запрещены — Конвенция против пыток ООН начала действие ещё в 1987 году.

Эксперты подтверждают, что музыкальные пытки по своей разрушительности для психики могут сравниться с физическим насилием. Психиатр Эдуард Холодов считает, что это совершенно не «экзотический метод».

Его «неизвестность» не должна нас обманывать: за ним всегда стоят сломанные судьбы и многолетняя терапия. Задача медицинского сообщества — чётко фиксировать эти последствия, а общества — не оставлять это преступление без внимания и не замалчивать факты насилия. Эдуард Холодов врач-психотерапевт, ведущий психиатр клиники «Аксона»

Психиатр Станислав Попов обратил внимание, что музыка, связанная с негативным опытом, может долгие годы травмировать человека.

Мозг не прощает. Он помнит всё, что связано с болью, даже если сознание пытается забыть. Музыка в таких случаях воспринимается не как искусство, а выступает катализатором проявления самой глубокой и запертой травмы.

