Ларисе Долиной понадобилось хирургическое вмешательство

Лариса Долина, удостоенная звания народной артистки России, сообщила о хирургическом вмешательстве на позвоночнике. Певица поделилась этим на встрече с журналистами, посвящённой изменениям в правилах премии «Золотой граммофон». Долина при этом уточнила, что сейчас здоровье её не беспокоит.

© Соцсети Ларисы Долиной

Проблемы со спиной у Долиной начались из-за театра. «Ещё у меня была не очень приятная ситуация, я перенесла операцию. Это всё позвоночник», — приводит её слова ТАСС.

В Театре на Таганке Долина занята в спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где исполняет главную женскую роль. По ходу действия артистке раз за разом приходится преодолевать лестничные пролёты. «Наверное, раз 30 мне за спектакль приходится подниматься и спускаться. Это нагрузка», — пояснила она.

Пока что певица может позволить себе восстанавливаться в спокойном режиме — выступлений в ближайшее время немного, и лишь к концу июля её ждут насыщенные гастроли. Сейчас Долина занята тем, что работает со студентами своей Академии, помогая им подготовиться к государственным экзаменам.

