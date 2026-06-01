Известный рэпер публично унизил Канье Уэста и Дрейка

Jay-Z выступил на фестивале Roots Picnic в Филадельфии вечером 30 мая. Это был его первый за семь лет фестивальный концерт и редкое сольное появление. Он исполнил 35 песен и пригласил на сцену нескольких артистов. Но главной темой стал вступительный фристайл, где рэпер раскритиковал своих коллег.

Под прицел попали Ники Минаж, Дрейк, Канье Уэст, Тори Лейнез, а также сооснователь Roc-A-Fella Records Деймон Дэш.

Дрейк недавно задел Jay-Z в своём альбоме Iceman. В ответ Jay-Z заявил, что по показателям находится выше в индустрии. Jay-Z также напомнил, что Канье Уэст сомневался в умственных способностях его детей от Бейонсе. В ответ рэпер спросил, слышал ли оппонент о вундеркиндах, и заявил, что его дети — именно такие.

Эти слова противоречат более раннему заявлению Jay-Z в интервью GQ, где он сомневался, нужны ли культуре такие противостояния.

