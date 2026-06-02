Тейлор Свифт выпустит кантри-песню к «Истории игрушек 5»

Тейлор Свифт подтвердила, что её новая песня I Knew It, I Knew You прозвучит в мультфильме «История игрушек 5». Премьера сингла состоится в пятницу, 5 июня, а сама картина выйдет в мировой прокат 19 июня.

© Соцсети Тейлор Свифт

Песня, вдохновлённая приключениями ковбойской куклы Джесси, знаменует возвращение Свифт к её кантри-корням, как сообщает Disney. В её создании принимали участие сама исполнительница и продюсер Джек Антонофф.

«Я всегда мечтала написать музыку для этих персонажей, которых обожала с пяти лет, когда смотрела первый фильм "История игрушек"», — написала в своих соцсетях Тейлор Свифт.

Слухи о сотрудничестве Свифт с «Историей игрушек» ходили несколько недель. В прошлом месяце артистка запустила на сайте обратный отсчёт в цветах франшизы, но позже удалила его. Недавно также появился билборд с инициалами «TS» на фоне неба и облаков.

Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории музыки. На её счету 14 статуэток «Грэмми». Последний студийный альбом артистки под названием The Life of a Showgirl был представлен в октябре 2025 года.

