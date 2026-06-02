Ариана Гранде становится привидением в новом хоррор-клипе
Ариана Гранде представила клип на свой новый сингл Hate That I Made You Love Me. В видео, вдохновлённом фильмами ужасов, также снялся актёр Джастин Лонг.
Режиссёром клипа выступил Кристиан Бреслауэр, который ранее снял короткометражку Brighter Days Ahead для прошлогоднего альбома певицы Eternal Sunshine. Оператором стал Януш Камински, известный по постоянному сотрудничеству с режиссёром Стивеном Спилбергом.
В первой сцене Лонг закапывает Гранде в некое подобие могилы. Однако ему не удаётся от неё избавиться: она снова и снова появляется перед ним в виде призрака.
Трек Hate That I Made You Love Me, представленный 29 мая, стал первым синглом с грядущего восьмого студийного альбома певицы под названием Petal. Релиз пластинки состоится 31 июля.
Ариана Гранде — американская поп-певица и актриса, начавшая карьеру на канале Nickelodeon. Среди её хитов — Thank U, Next, 7 Rings, Into You и многие другие.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Цой, Боуи, Гранде: музыканты, неожиданно ставшие неплохими актёрами