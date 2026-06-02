Ариана Гранде становится привидением в новом хоррор-клипе

Ариана Гранде представила клип на свой новый сингл Hate That I Made You Love Me. В видео, вдохновлённом фильмами ужасов, также снялся актёр Джастин Лонг.

© Соцсети Арианы Гранде

Режиссёром клипа выступил Кристиан Бреслауэр, который ранее снял короткометражку Brighter Days Ahead для прошлогоднего альбома певицы Eternal Sunshine. Оператором стал Януш Камински, известный по постоянному сотрудничеству с режиссёром Стивеном Спилбергом.

В первой сцене Лонг закапывает Гранде в некое подобие могилы. Однако ему не удаётся от неё избавиться: она снова и снова появляется перед ним в виде призрака.

Трек Hate That I Made You Love Me, представленный 29 мая, стал первым синглом с грядущего восьмого студийного альбома певицы под названием Petal. Релиз пластинки состоится 31 июля.

Ариана Гранде — американская поп-певица и актриса, начавшая карьеру на канале Nickelodeon. Среди её хитов — Thank U, Next, 7 Rings, Into You и многие другие.

