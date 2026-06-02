ИМИ проведёт свой первый музыкальный фестиваль

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) анонсировал свой первый музыкальный фестиваль. Мероприятие пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября 2026 года. На нём выступят более 50 молодых исполнителей из разных регионов страны. В программе — конференция для профессионалов отрасли и шоукейсы перспективных независимых артистов.

Фестиваль задуман как точка встречи музыкантов, слушателей и специалистов индустрии. Представители лейблов, стримингов, концертного бизнеса и фестивалей обсудят ключевые вопросы рынка. Для профи это шанс первыми заметить новые имена, найти партнёров и будущие проекты. Для артистов — возможность показать свою музыку тем, кто сегодня формирует индустрию.

«Хедлайнеры не появляются сами по себе — ими становятся. Для этого музыкантам нужны сцены, аудитория и возможность быть замеченными. „ИМИ.Фестиваль“ мы создаём как место, где можно увидеть будущих героев независимой российской сцены раньше остальных», — заявил Артём Атанесян, куратор фестиваля и управляющий директор ИМИ.

Концерты пройдут на нескольких столичных площадках. В лайнап войдут приглашённые исполнители и победители всероссийского опен-колла ИМИ. Заявки принимаются по ссылке до 28 июня, итоги объявят не позднее 5 августа.

ИМИ — независимая некоммерческая организация, образованная в 2019 году. Она развивает музыкальную индустрию в России: помогает артистам и специалистам знаниями, обучением, сервисами, исследованиями и профессиональными связями.

