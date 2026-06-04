Первый канал перезапустит «Фабрику звезд» в новом формате

Первый канал перезапустит шоу «Фабрика звезд» в новом телевизионном сезоне. Ведущей проекта останется Яна Чурикова.

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Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в кулуарах ПМЭФ. По его словам, обновлённая «Фабрика звезд» будет заметно отличаться от проекта, который выходил 20 лет назад.

Эрнст отметил, что перезапуск будет устроен иначе, чем оригинальное шоу. По словам гендиректора Первого канала, в центре новой версии окажется конфликт двух подходов к музыкальной индустрии.

Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации.

Имена продюсеров, которые примут участие в перезапуске, Эрнст не назвал. Он уточнил, что переговоры ещё продолжаются. Также Эрнст не раскрыл, с кем был заключён лицензионный контракт на формат «Фабрики звезд».

«Фабрика звезд» — музыкальное реалити-шоу, выходившее на Первом канале с 2002 года. Участники проекта жили в «звёздном доме», занимались вокалом, хореографией и сценической подготовкой, а затем выступали на отчётных концертах. В разные годы через проект прошли Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, группа «Фабрика», группа «Корни», Виктория Дайнеко, Зара, Тимати и другие артисты.

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