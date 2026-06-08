Полина Гагарина выступит с необычным шоу

Певица Полина Гагарина анонсировала новое шоу «Вечер с Полиной Гагариной». Премьера состоится 7 ноября в Москве.

© Соцсети Полины Гагариной

Формат шоу необычен для поп-артистки. Это моноспектакль-исповедь в сопровождении современного симфонического оркестра. Певица описала его как стендап и откровенный разговор со зрителями — одновременно серьёзный и с юмором. Как Гагарина призналась в интервью Hello, цель — показать себя объёмно, а не только через музыку.

Это такая околотеатральная история, где я буду разговаривать со зрителями о себе — серьёзно и с шутками.

Полина Гагарина стала известна после победы на «Фабрике звёзд» в 2003 году. В 2015-м артистка представляла Россию на «Евровидении», где заняла второе место. Позже певица работала наставницей в шоу «Голос».

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