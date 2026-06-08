Виктор Дробыш объяснил, почему не берёт деньги за песни. По словам композитора, ему выгоднее получать отчисления после выхода успешного трека.

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В качестве примера Дробыш вспомнил песню «Попутчица», оригинальную версию которой исполняла Слава. Позже свою версию композиции записал Султан Лагучев. На «Премии МУЗ-ТВ 2026» Дробыш заявил, что работа над треком принесла ему крупный доход, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мы взяли и записали «Попутчицу» — я заработал огромное количество денег. Потратил на благотворительность, купил жене шубу и сапоги, ещё машину, дачу.

Дробыш также рассказал, что у него с супругой нет брачного контракта. По словам продюсера, в семье всё строится на доверии, а нажитое имущество остаётся общим.

Виктор Дробыш — российский композитор, продюсер и телеведущий. Он работал с Кристиной Орбакайте, Валерией, Стасом Пьехой, группой «Тутси» и другими артистами. Дробыш также был продюсером и наставником в музыкальных телепроектах, включая «Фабрику звёзд».

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