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Виктор Дробыш объяснил, почему не берёт деньги за песни

Анастасия Басина

Виктор Дробыш объяснил, почему не берёт деньги за песни. По словам композитора, ему выгоднее получать отчисления после выхода успешного трека.

Виктор Дробыш объяснил, почему не берёт деньги за песни
© Соцсети Виктора Дробыша

В качестве примера Дробыш вспомнил песню «Попутчица», оригинальную версию которой исполняла Слава. Позже свою версию композиции записал Султан Лагучев. На «Премии МУЗ-ТВ 2026» Дробыш заявил, что работа над треком принесла ему крупный доход, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мы взяли и записали «Попутчицу» — я заработал огромное количество денег. Потратил на благотворительность, купил жене шубу и сапоги, ещё машину, дачу.

Дробыш также рассказал, что у него с супругой нет брачного контракта. По словам продюсера, в семье всё строится на доверии, а нажитое имущество остаётся общим.

Виктор Дробыш — российский композитор, продюсер и телеведущий. Он работал с Кристиной Орбакайте, Валерией, Стасом Пьехой, группой «Тутси» и другими артистами. Дробыш также был продюсером и наставником в музыкальных телепроектах, включая «Фабрику звёзд».

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