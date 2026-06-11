Лариса Долина вспомнила о начале своего пути в советское время. По её словам, тогда существовало очень много разных запретов, в том числе на самовыражение и яркую индивидуальность.

«Много было запретов, запретов на личность», — заявила певица в разговоре с «Пятым каналом».

Долина поделилась, что ей пришлось пройти через множество тяжёлых испытаний. Она лишилась матери, и уже в 13 лет ей пришлось самой зарабатывать на жизнь. Долина очень рано окунулась в музыкальную деятельность: 55 лет её творческой карьере исполнится в 2026 году. Сравнивая эстраду СССР и современной России, звезда заметила, что сегодня работать значительно легче благодаря возросшей степени свободы.

Одной из последних серьёзных неприятностей в жизни Долиной стала история с жилищными мошенниками. Певица сообщила, что не надеется получить от аферистов какую-либо выплату. Кроме того, исполнительница раскрыла некоторые подробности подготовки фильма о себе. В данный момент ведётся поиск автора, который сумеет создать честный сценарий для картины.

Лариса Долина — советская и российская эстрадная певица, народная артистка РФ, известная своим сильным джазово-эстрадным вокалом.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Долина сравнила себя с Христом после скандала с квартирой: новые песни