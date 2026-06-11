Сын Децла назвал нелюбимые песни рэпера

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла, назвал песни, которые тот не любил. По словам молодого человека, ему самому тяжело слушать раннее творчество отца — точно так же, как и его отцу в своё время.

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«Мы с ним оба не очень любили тот ранний период», — объяснил Антоний изданию «Газета.Ru». Он рассказал, что отец уже будучи взрослым человеком перерос ту эстетику, те темы и атмосферу, как в треках «Вечеринка» или «Слёзы». Однако поклонники обожали именно эти композиции, поэтому рэпер продолжал исполнять их ради публики.

Децл был одной из первых звёзд российского хип-хопа, получившей всенародную известность в начале 2000-х. Он скончался 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни в Ижевске после одного из концертов.

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