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Сын Децла назвал нелюбимые песни рэпера

Анастасия Шубина

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла, назвал песни, которые тот не любил. По словам молодого человека, ему самому тяжело слушать раннее творчество отца — точно так же, как и его отцу в своё время.

Сын Децла назвал нелюбимые песни рэпера
© Соцсети Антония Толмацкого

«Мы с ним оба не очень любили тот ранний период», — объяснил Антоний изданию «Газета.Ru». Он рассказал, что отец уже будучи взрослым человеком перерос ту эстетику, те темы и атмосферу, как в треках «Вечеринка» или «Слёзы». Однако поклонники обожали именно эти композиции, поэтому рэпер продолжал исполнять их ради публики.

Децл был одной из первых звёзд российского хип-хопа, получившей всенародную известность в начале 2000-х. Он скончался 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни в Ижевске после одного из концертов.

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