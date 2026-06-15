Эд Ширан объявил о паузе в карьере

35-летний британский певец Эд Ширан сообщил фанатам, что возьмёт перерыв после завершения тура Loop. Артист собирается уделить время своей семье.

© Соцсети Эда Ширана

В субботу вечером Эд Ширан выступал в Глендейле, штат Аризона. В середине концерта он остановился и обратился к залу. «Это мой последний приезд сюда на некоторое время. Я могу взять паузу после окончания тура и побыть отцом. Так что, если мы долго не увидимся, — я люблю вас, спасибо, что пришли», — сказал исполнитель со сцены. Его слова приводит Daily Mail.

Тур Loop стартовал в январе — в Новой Зеландии. Затем были Австралия и Южная Америка. Сейчас идёт североамериканский этап, который продлится пять месяцев. Финальный концерт запланирован на 7 ноября в Тампе, Флорида.

Эд Ширан женат на Черри Сиборн с 2019 года. У пары двое детей: старшей дочери Лире пять лет, младшей дочери Юпитер — четыре года.

Ширан брал паузы дважды: в 2015 году — после многолетнего гастрольного цикла, и с 2019 по 2021 год — во время которого женился и стал отцом. Оба раза возвращение сопровождалось новыми альбомами и собранными стадионами.

Эд Ширан — британский певец, автор песен и гитарист, известный своими хитами в жанрах поп, фолк и соул. Он стал одним из самых коммерчески успешных музыкантов своего поколения благодаря таким песням, как Shape of You и Thinking Out Loud.

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