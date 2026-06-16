Юрий Лоза признался в использовании ИИ

Певец Юрий Лоза, известный хитом «Плот» рассказал, что использует нейросети в работе, но он с настороженностью относится к этому новому тренду.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По словам Лозы, нейросети помогают ему решать технические задачи, например скорректировать темп барабанной партии, если барабанщик сыграл неточно.

При этом музыкант отметил важный недостаток ИИ: «У него нет души, он не умеет писать тексты, бесконечный ряд единичек и нулей не складывается в образы», — заявил артист за кулисами шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене. Он также добавил, что выдавать созданное нейросетью за авторское — всё равно что воровать. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По поводу ИИ высказался и Александр Ревва, выпускающий музыку под псевдонимом Артур Пирожков. По его мнению, песни, созданные с помощью нейросетей, должны маркироваться. Для них также должны быть созданы отдельные чарты.

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