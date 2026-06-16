Future анонсировал выход нового альбома

Рэпер Future анонсировал новый сольный альбом The Real Me. На русский язык название переводится как «Настоящий я». Точная дата выхода пластинки пока неизвестна.

© Julia Beverly/Getty Images

Артист выложил изображение с названием альбома в соцсети и сменил свой аватар. Также появились билборды с похожей картинкой.

The Real Me станет первым студийным альбомом Future после двух совместных проектов с Metro Boomin. В 2024 году вышли We Don't Trust You и We Still Don't Trust You — оба дебютировали на первой строчке Billboard 200. Эти лонгплеи затрагивали тему доверия и предательства в индустрии, причём основные выпады были направлены против Дрейка. В 2024 году Future также выпустил микстейп Mixtape Pluto.

В последнее время Future активно выпускает новый материал. Вместе с Дрейком он записал Ran to Atlanta — сингл достиг второй позиции в Billboard Hot 100. Трек ознаменовал окончательное примирение двух видных хип-хоп-исполнителей. А с певицей Tyla Future создал Game Time — официальный саундтрек чемпионата мира по футболу 2026.

Future — один из самых влиятельных рэперов современности, чей фирменный стиль (автотюн, тягучие мелодии и мрачные биты) задал тренды для целого поколения хип-хоп-исполнителей. За свою карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов, многие из которых стали платиновыми, и прочно закрепил за собой статус культового новатора рэп-музыки.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

20 дней рэпа без остановки: психиатры рассказали, можно ли пытать музыкой