Future анонсировал выход нового альбома
Рэпер Future анонсировал новый сольный альбом The Real Me. На русский язык название переводится как «Настоящий я». Точная дата выхода пластинки пока неизвестна.
Артист выложил изображение с названием альбома в соцсети и сменил свой аватар. Также появились билборды с похожей картинкой.
The Real Me станет первым студийным альбомом Future после двух совместных проектов с Metro Boomin. В 2024 году вышли We Don't Trust You и We Still Don't Trust You — оба дебютировали на первой строчке Billboard 200. Эти лонгплеи затрагивали тему доверия и предательства в индустрии, причём основные выпады были направлены против Дрейка. В 2024 году Future также выпустил микстейп Mixtape Pluto.
В последнее время Future активно выпускает новый материал. Вместе с Дрейком он записал Ran to Atlanta — сингл достиг второй позиции в Billboard Hot 100. Трек ознаменовал окончательное примирение двух видных хип-хоп-исполнителей. А с певицей Tyla Future создал Game Time — официальный саундтрек чемпионата мира по футболу 2026.
Future — один из самых влиятельных рэперов современности, чей фирменный стиль (автотюн, тягучие мелодии и мрачные биты) задал тренды для целого поколения хип-хоп-исполнителей. За свою карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов, многие из которых стали платиновыми, и прочно закрепил за собой статус культового новатора рэп-музыки.
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