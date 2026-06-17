Майкл Джексон стал популярнее Вани Дмитриенко у россиян

Майкл Джексон поднялся на восьмое место в «Музыкальном индексе BandLink» после выхода в российский прокат фильма «Майкл». Байопик о жизни певца появился в кинотеатрах 28 мая.

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До премьеры картины Джексон не входил в топ-500 рейтинга артистов, которыми интересуются россияне. По итогам недели с 8 по 14 июня он занял восьмое место и обошёл Miyagi, Скриптонита и Ваню Дмитриенко.

После выхода фильма выросло и число уникальных слушателей Джексона на стриминговых площадках. С 1 по 7 июня показатель увеличился на 30% по сравнению с предыдущей неделей, а затем вырос ещё на 34%.

За две недели после премьеры почти втрое увеличилось и количество поисковых запросов, связанных с артистом. В BandLink считают, что это говорит о росте интереса не только к музыке Джексона, но и к его биографии.

Об изменениях в «Музыкальном индексе BandLink» сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Фильм «Майкл» стал самой кассовой премьерой мая в российском прокате. Картина рассказывает о жизни Майкла Джексона — от ранних лет и участия в семейной группе Jackson 5 до периода мирового успеха.

«Музыкальный индекс BandLink» еженедельно фиксирует интерес россиян примерно к 35 тыс. российских и зарубежных исполнителей. Рейтинг формируется на основе данных стриминговых сервисов, статистики BandLink, посещаемости билетных платформ и сайтов об артистах.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Он считается одним из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки. В его репертуаре — песни Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Black or White и другие хиты.

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